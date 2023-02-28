İran: Geniş çaplı hava savunma tatbikatı başlattık

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İran geniş çaplı hava savunma tatbikatı başlattığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, "Velayet Seması Savunucuları 1401" adı verilen tatbikat, Ordu ve Devrim Muhafızları Ordusu'ndan hava savunma birimlerinin katılımıyla başladı.

Tatbikata ilişkin bilgi veren Tuğgeneral Kadir Rahimzade, "Özel amaçlı müşterek hava savunma tatbikatının harekat aşaması, ülkenin kuzeybatısı, batısı ve merkezindeki hava sahasında yürütülecek. Tatbikatın son aşaması, ülke hava sahasının yaklaşık üçte ikisi, yani 1 milyon kilometrekareden fazla bir alanda gerçekleştirilecek" dedi.

Rahimzade, tatbikatta savaş uçakları, insansız hava araçları, radarlar, elektronik savaş ekipmanları ve iletişim sistemlerinin kullanılacağını ve 100'den fazla uçakla ülkenin nükleer, askeri ve ekonomik merkezlerine yönelik muhtemel bir saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin performansının test edileceğini belirtti.