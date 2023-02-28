Bahçeli: Devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin tespiti yapılmalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Devlet Bahçeli Maraş depremleriyle ilgili “Depremlerin ardından 10 bin artçı sarsıntı meydana gelmiştir. 563 bin vatandaşımız tahliye edilmiştir” dedi.

“İçi dışı fitne fesat yumağına dönen bazı münafık siyasetçilerin çadır üzerinden sürdürdükleri iftira sağanağına rağmen 335 bin 382 çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:

“Bu kapsamdaki çalışmalar da devam etmektedir. Bölgeye günlük 10 binin üzerinde çadır sevk edilmektedir. Şu ana kadar 287 çadır kent kurulmuştur. Çarpıcı gerçekler her şeyiyle ortadadır. Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, arsızdır, art niyetlidir.”

Stadyumlarda atılan ‘hükümet istifa’ sloganlarına sert tepki gösteren Bahçeli, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz hafta sonu yapılan bazı futbol müsabakalarında 'hükümet istifa' bağırtısını koro halinde seslendirilmesi deprem felaketinde hayatını kaybetmiş kardeşlerimize ve depremzede kardeşlerimize büyük bir saygısızlıktır.

Alçakça bir kurgunun içindeler, hükümeti istifaya davet etmek, bir avuç holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış zillet komplosudur.

Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekânlar olamaz. Kalabalıklar arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin tespiti yapılmalı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı bildiriyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrükspor’a gönül veren bir kişi olarak hayatıma devam edeceğim.

Yaralar hızla sarılmakta, her insanımızın elinden tutulmakta, hiç kimse aç ve açıkta bırakılmamaktadır. Devlet çevik ve çelik iradesiyle alandadır, milletiyle iç içedir.”