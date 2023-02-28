Politika

Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı: Çin'in Rusya’ya silah satacağına dair işaret yok

Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Kirilo Budanov, Çin'in Rusya'ya silah satmaya hazırlandığına dair herhangi bir işaret olmadığını söyledi.
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Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Kirilo Budanov
Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Kirilo Budanov
dünya Ukrayna Çin Rusya silah sağlama

HABER MERKEZİ

Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Kirilo Budanov, VOA’ya verdiği demeçte "Şu an itibarıyla Çin'in Rusya'ya silah sevkiyatı yapmayı kabul edeceğini düşünmüyorum. Böyle bir şeyin tartışıldığına dair herhangi bir işaret bile görmüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, geçen hafta Çin'in savaşta Rusya'ya silah satma hazırlığında olduğunu öne sürmüştü. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da "Çin'in Rusya'ya silah verdiğini henüz görmedik ama bu seçeneği masadan kaldırmadıklarını biliyoruz" demişti.

Pekin yönetimi de Washington'ın iddialarını yalanlamıştı.

Budanov, ABD'nin bu konudaki değerlendirmelerine katılmadığını belirterek, "Ben istihbaratın başındayım. Tek tek kişilerin görüşlerine değil olgulara güvenirim. Şu anda buna yönelik olgularla karşılaşmadım" dedi.

Budanov, söyleşisinde Kuzey Kore'nin de Kremlin'e silah sağladığına dair henüz doğrulanmayan haberler olduğuna dikkat çekti. Ancak istihbarat şefi, Rusya'ya silah tedarik eden neredeyse tek ülkenin İran olduğunu vurguldı.

Öte yandan 24 Şubat'ta başlayan savaşın yıldönümü nedeniyle başkent Kiev'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Çin'in sunduğu 12 maddelik barış planını olumlu bir adım diye nitelemişti.

Zelenskiy, Pekin'in Moskova'ya silah satacağına yönelik iddialara da değinerek, "Çin'in Rusya'ya silah göndermeyeceğine gerçekten inanmak istiyorum. Bu benim için çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.

Çin'in barış planında çatışmaların ancak müzakereyle çözülebileceğine vurgu yapılmış, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiği belirtilmişti.

Kremlin, Pekin'in önerilerini desteklediklerini bildirirken, ABD Başkanı Joe Biden ise Çin'in planının ancak Kremlin'in çıkarına olacağını savunarak, "Putin bunu alkışlıyor, nasıl iyi bir şey olabilir ki?" demişti.

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