Anket: İttifak ve partilerin oy oranında son durum

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Aksoy Araştırma, yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı ile 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirdiği ‘Türkiye Monitörü Şubat Ayı Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark yüzde 4.4 olarak çıktı.

Ayrıca, AK Parti’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış trendinin durduğu ve oyunda son iki ay içerisinde yüzde 2,4 gerileme olduğu görüldü.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy “AKP’nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış durduğu gibi AKP Aralık ayından bu yana yüzde 2,4 puan gerilemiş oldu. Aynı zaman diliminde MHP ise 0,5 puan kaybetti. Şubat ayı araştırmasına göre Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nın yüzde 4,4 önünde. Yine HDP seçmeninin muhalefetin potansiyel adaylarına oy verme eğiliminin yüksek olduğundan yola çıkarsak muhalefet anlamlı farkla arayı açmış durumda. Araştırmanın önemli bulgularından biri de seçmende gelecek seçimi muhalefetin kazanacağına dair görüşün yüzde 51,9 ile yeniden çoğunluk haline gelmesidir. Özetle Şubat ayında muhalefet toparladı” ifadelerini kullandı.

Aksoy Araştırma'nın seçim anketinde katılımcılara "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

Katılımcıların verdiği yanıtlara göre, partilerin oy oranı şöyle oluştu:

AK Parti: Yüzde 32,1

CHP: Yüzde 27,3

İYİ Parti: Yüzde 13,6

HDP: Yüzde 12

MHP: Yüzde 6,8

DEVA: Yüzde 0,9

Saadet: Yüzde 0,8

Gelecek: Yüzde 0,7

Diğer: Yüzde 5,8