Kılıçdaroğlu iktidara yüklendi: Devletin kolonlarını kesti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Maraş merkezli depremleri kast ederek zor günler yaşadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Acı günler yaşıyoruz. Ciddi sorunlarla karşı karşıyayız, evet ama hiçbir vatandaşımın umutsuzluğa kapılmasına gerek yok. Güzel bir ülkeyiz. Güzel insanlarımız var. Bazen yanlış tercihler nedeniyle ülke krizlere girebiliyor. Bugün yaşadığımız gibi derin bunalımların içine milyonlar sürüklenebiliyor. Ama kısa sürede toparlanmak hepimizin görevi. Millet olarak güçlüyüz. Birimizin burnu kanasa kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmadan hemen yanına koşuyoruz. Siyaset kurumun ayrıştırıcı yönü milletimizde yok. Bu CHP olarak bizim en büyük güvencemiz.”

Deprem bölgesine yardım malzemelerini taşıyan şoförlere teşekkürlerini sunan Kılıçdaroğlu, "AFAD ve Kızılay çalışanlarına, yöneticilerine değil, çalışanlarına yürekten teşekkür ederim. Yerel yönetimlere, her belediye başkanı elinden gelen çabayı gösterdi. CHP'li olmayan belediyelere de teşekkür ettim, ziyaret ettim. Bizim tarihimizde ayrımcılık yoktur. Güvenlik güçlerimiz, zamanında askeri indirmediler ve bu büyük felaketin sorumlusu oldular. Daha sonra gelen güvenlik güçlerimize teşekkür ederiz. En büyük teşekkürümüz tırnaklarıyla bir kişiyi nasıl kurtarırım diyen gönüllülere" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız depremin olduğu her noktada olağanüstü başarılara imza attılar. Bütün belediye başkanlarıma teşekkür etmek benim görevim. Onlar 27 Şubat itibariyle deprem bölgesinde 8 bin 163 araç gönderdiler, 23 bin çalışan deprem bölgesindeydi. 6 bin 500 kamyonumuz gitti. 142 mutfak oluşturuldu, 16 fırın yapıldı. Çadır ihtiyacı hâlâ var" dedi.

'KIZILAY NASIL ÇADIR SATAR?'

"Nasıl olur da Cumhuriyet'le yaşıt olan kurum Kızılay çadır satar?" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Kızılay yetkililerine sesleniyorum; deponuzda kaç çadır varsa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine götüreceğiz" diyerek çağrıda bulundu.

İKTİDARA YÜKLENDİ

"Devlet tüm risklere karşı hazırlık yapmalı" diye konuşan CHP lideri, "Devleti tanımayan bir iktidarı ilk kez görüyorum. Devlet dediğiniz kurum bütün risklere karşı hazırlığını yapan kurumdur. Her şey söylenmiş, alınması gereken önlemlerin altı çizilmiş. Bilmeyenler kim, devleti yönetenler. Liyakat dediğimiz kavramı yok ederseniz... Bu iktidar devletin kolonlarını kesti. Liyakat dediğimiz kavram önemlidir. Devletin direği adalettir, adaleti çürüttüler. En yetkili insanları kapının önüne koydular. Devlette sadakati esas aldılar" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenler nerede? Onlar için 5 bin, 10 bin kişi ölmüş hiç önemli değil. Para ile insanın iradesi satın alınır mı? İnsanlıktan çıkanlar ancak bunu yaparlar. Nasıl bir devlet yönetimi, nasıl bir çürümüşlüktür? Anlamakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A HELALLİK TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İlk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum" sözlerine ilişkin, "Halkın hayatına kast etmenin helalliği olmaz. Hayata kast ediyorsunuz. TBMM'nin deprem raporları olmasaydı bilmiyordunuz diyecektim. Biliyordunuz, kast ettiniz, 50 bin yurttaşın ölümüne neden oldunuz. Büyük bir kısmı donarak öldü. İki gün geçecek 'Ben sizden helallik istiyorum' diyeceksin. Nasıl bir helallik anlayışı? Donarak ölen vatandaştan neyin helalliğini isteyeceksin?" diye konuştu.