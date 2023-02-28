Politika

İYİ Parti: Aday 2 Mart’ta belli olacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek” dedi.
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Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin genel başkanları (Foto: AA/Arşiv)
Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin genel başkanları (Foto: AA/Arşiv)
türkiye Ortak aday İYİ Parti Kürşad Zorlu Altılı Masa

HABER MERKEZİ

Siyasette adaylık tartışmaları sürerken Altılı Masa, 2 Mart'ta "Cumhurbaşkanı adaylığı" gündemiyle toplanacak.

Altı liderin, ilk kez isimler üzerinden adaylık değerlendirmesi yapacağı öğrenilirken konuya ilişkin İYİ Parti'den yeni açıklama geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenecek toplantı hakkında konuşan Zorlu, "2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumlulukla sayın Genel Başkanımız görüşmelerini gerçekleştiriyor" dedi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Aday isminin son toplantıyla birlikte belli olacağının altını çizen Zorlu, dün gerçekleşen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin de "Dün görüşmeden sonra bazı yayınlarda aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfen kullanılan ve asla kabul etmeyeceğimiz 'pazarlık' gibi ifadeler, bunların hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

 

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