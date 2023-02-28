Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 15.42'de olan deprem, yerin 12,93 kilometre derinliğinde gerçekleşti.