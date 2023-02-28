Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Saat 15.42'de olan deprem, yerin 12,93 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Kadirli (Osmaniye)
Tarih:2023-02-28
Saat:15:42:15 TSİ
Enlem:37.385 N
Boylam:36.252 E
Derinlik:12.93 km
Detay:https://t.co/Ue1fs58jPY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi