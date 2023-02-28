ABD: Şimdi Esad rejimiyle normalleşme zamanı değil

HABER MERKEZİ

Ned Price, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Maraş merkezli depremlerle ilgili bir soruya yanıt veren ve Şam yönetimiyle ilişkilerin düzeltilip düzeltilmeyeceği konusuna değinen Price, şunları ifade etti:

“Esad rejimi konusundaki tavrımız değişmedi. Şimdi normalleşme zamanı değil. Şimdi Esad rejimiyle ilişkileri yükseltme zamanı değil. Esad rejimiyle ilişkileri değiştirmeden Türkiye ve Suriye halkının ihtiyaçlarını yerine getirebileceğimize, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin de bu ihtiyaçları karşılayabileceğine inanıyoruz.”

Türkiye ve Suriye’ye çok sayıda insani yardım gönderdiklerini ifade eden Price, “Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler deprem nedeniyle Suriye halkının insani ihtiyaçlarına odaklanırken, bu insani ihtiyaçların depremden çok öncesine dayandığını da hatırlamalarının hala önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Suriye halkının on yıldan fazla bir süredir karşı karşıya kaldığı acil insani durumun devam ettiğini vurgulayan ABD’li yetkili, “Esad rejiminin eylemleri ve rejimin halkına uyguladığı vahşet gerçekliği var. Dünya, insani müdahaleye öncelik verirken bile Esad rejiminin geçmiş performansının unutulmamasının önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Bu arada K24’e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Esad rejiminin bu doğal afeti kendi yararına kullanmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu açıkça belirttik” dedi.