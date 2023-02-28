Politika

Hulusi Akar: 42 bin Suriyeli ülkesine döndü

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Suriye'den herhangi bir göç, intikal de söz konusu değildir. Aksine Suriye'den Türkiye'ye gelip, yerleşmiş kendi ülkelerine dönmek isteyenler de 40-42 bin gönüllü ve güvenli olarak döndüler” diye konuştu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Hulusi Akar Hatay Deprem Suriyeli Suriyeli mülteciler

HABER MERKEZİ

Hulusi Akar, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

“Burada bir normalleşme söz konusu” diyen Akar, “En önemli konu arama kurtarmaydı. Arama kurtarma konusunda uzman personelimiz elinden gelen gayreti gösterdi, birçok vatandaşımızın sağ olarak enkazdan çıkmasına katkı sağladı. Barınma, yeme içme problem, sağlık problem. Bakanlık olarak neyimiz var neyimiz yok bunları ilk andan itibaren seferber etmek suretiyle vatandaşımızın yaralarının sarılması için gayret gösterdik” dedi.

Savunma Bakanı Akar, “Suriye'den herhangi bir göç, intikal de söz konusu değildir. Aksine Türkiye'ye gelip, yerleşmiş kendi ülkelerine, topraklarına dönmek isteyenler de 40-42 bin gönüllü ve güvenli olarak döndüler” ifadelerini kullandı.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv