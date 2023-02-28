Hulusi Akar: 42 bin Suriyeli ülkesine döndü

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Hulusi Akar, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

“Burada bir normalleşme söz konusu” diyen Akar, “En önemli konu arama kurtarmaydı. Arama kurtarma konusunda uzman personelimiz elinden gelen gayreti gösterdi, birçok vatandaşımızın sağ olarak enkazdan çıkmasına katkı sağladı. Barınma, yeme içme problem, sağlık problem. Bakanlık olarak neyimiz var neyimiz yok bunları ilk andan itibaren seferber etmek suretiyle vatandaşımızın yaralarının sarılması için gayret gösterdik” dedi.

Savunma Bakanı Akar, “Suriye'den herhangi bir göç, intikal de söz konusu değildir. Aksine Türkiye'ye gelip, yerleşmiş kendi ülkelerine, topraklarına dönmek isteyenler de 40-42 bin gönüllü ve güvenli olarak döndüler” ifadelerini kullandı.