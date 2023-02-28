Kerkük’te dışarıdan getirilen Araplar Kürt çiftçilerin arazilerine göz koydu

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün Sergeran nahiyesine bağlı Şenağa köyünün bölgeye dışarıdan getirilmiş Araplar tarafından işgal edilmekle tehdit edildiği bildirildi.

K24‘e konuşan Şenağa köyünden bir kaynak, “Dışarıdan getirilen Araplar, Şenağa köyündeki Kürt çiftçileri tehdit ettiler ve bugün köye gelip Kürt çiftçilerin topraklarını işgal etmeyi planlıyorlar” dedi.

Söz konusu Arapların yanlarında çadır getirdiklerini ve köydeki arazileri işgal etmek istediklerini kaydeden kaynak, Kürt çiftçilerin buna karşı duracaklarını ve işgale izin vermeyeceklerini belirtti.

Öte yandan köyde Irak güçlerinin konuşlandığı bildirildi.

Irak’ın orta ve güney bölgelerinden getirilen Araplarla köylülerin karşı karşıya geldiği ifade edildi.

Bölgedeki Araplaştırma politikası Kerkük’ün atanmış Valisi Rakan Cuburi tarafından destekleniyor.