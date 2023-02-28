Maraş'ta 10 dakika arayla iki deprem

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Maraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17.39'da AFAD verilerine göre 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aynı ilçede bu kez saat 17.49'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İlk sarsıntı yerin 9,88 kilometre derinliğinde meydana gelirken, ikincisinin derinliği ise 13,61 kilometre olarak açıkladı.