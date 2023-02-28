Depremin vurduğu Suriye’de kolera salgını: 22 can kaybı

HABER MERKEZİ

6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli depremler Rojava ve Suriye’de de etkili oldu. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre depremler nedeniyle yaklaşık 8 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği bölgede salgın hastalık da başladı.

Reuters’ın haberine göre Suriye’nin kuzeybatısını kontrol eden muhalif grupların bünyesindeki sivil savunma grubu, bölgede başlayan kolera salgınında 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sivil savunma grubu, ayrıca su şebekelerindeki ve altyapı sistemlerindeki ağır hasardan dolayı 568 kolera vakasının tespit edildiğini kaydetti.

Kolera, şiddetli ishal ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık.