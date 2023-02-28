Taliban: DAİŞ’in Kabil’deki istihbarat ve askeri sorumlusu öldürüldü

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Taliban, Kabil’deki son birkaç saldırıyı planlamakla suçlanan DAİŞ-Horasan terör örgütünün Kabil’deki istihbarat ve askeri sorumlusu Kari Fatih’in öldürüldüğünü açıkladı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün akşam yaptığı açıklamada, Kari Fatih’in son dönemde Kabil’de özellikle diplomatik misyonlar, camiler ve diğer hedeflere yönelik saldırılardan doğrudan sorumlu olduğunu bildirdi.

Uyruğu henüz belli olmayan Kari Fatih, Kabil’de düzenlenen bir operasyon sırasında başka bir DAİŞ-Horasan üyesiyle birlikte öldürüldü.

Taliban yetkilileri, iki örgüt üyesinin cesedine ilişkin fotoğrafları Twitter’da yayınladı.

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından Temmuz 2022’de yayınlanan bir rapor, Fatih’in DAİŞ-Horasan’ın ana liderlerinden biri olduğunu ve Hindistan, İran ve Orta Asya’ya kadar uzanan bir bölgede askeri operasyonlardan sorumlu olduğunu ortaya çıkardı.

DAİŞ-Horasan örgütü, Taliban rejiminin Ağustos 2021’de iktidara gelmesinden bu yana, yabancılara, dini azınlıklara ve devlet kurumlarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Her iki grup da aynı ideolojiyi paylaşıyor, ancak DAİŞ-Horasan küresel bir ‘halifelik’ kurmaya çalışırken, Taliban bağımsız bir şekilde Afganistan’a liderlik etmeye çalışıyor.

Son aylarda Taliban güçleri, Kabil’de DAİŞ-Horasan unsurlarının saklandığı birçok yere baskın düzenledi, çok sayıda kişiyi öldürdü ve yakaladı.