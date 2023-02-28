NATO: Savaş bitse de Rusya’yla ilişkilerde normalleşme olmayacak

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de “SAMAK Nordic Zirvesi” adlı etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna savaşı ve savaşın ardından Rusya ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Ukrayna'ya desteği sürdürme çağrısı yapan Stoltenberg, "Rusya yeni saldırılar başlatıyor, daha fazla asker seferber ediyor ve daha fazla silah elde etmek için Kuzey Kore ve İran'a uzanıyor. Çin'in Rusya'ya ölümcül destek sağlamayı planlamış olabileceğinden de giderek daha fazla endişe duyuyoruz... Bu yüzden Ukrayna'ya galip gelmesi için ihtiyaç duyduklarını vermeliyiz" dedi.

NATO müttefiklerinin birlikte Ukrayna'ya 100 milyar euronun üzerinde para sağladığını hatırlatan Stoltenberg, "Rusya ivmeyi yakalamadan önce kilit kapasitenin Ukrayna'ya ulaşabilmesi için eğitim ve ağır silah taahhütlerimizi şimdi acilen yerine getirmeliyiz" diye konuştu.

“NATO'YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER YERSİZ”

NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin savaşın tırmanmasıyla ilgili riski artırdığı yönündeki eleştirilere de değinen NATO Genel Sekreteri, bu eleştirilerin 'yersiz' olduğunu söyledi. Stoltenberg, "Ancak en büyük komşumuz başka bir ülkeyi işgal etmeye istekli olduğu sürece hiçbir risksiz seçenek yoktur" dedi.

Stoltenberg, konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Ukrayna savaşının 24 Şubat'taki yıldönümünde duyurduğu Yeni START anlaşmasını askıya alma kararına da değindi. Rusya'nın 'son yıllarda tüm silah kontrolü mimarisini ortadan kaldırarak kilit silah kontrolü anlaşmalarını ihlal ettiğini' söyleyen Stoltenberg, "Bu savaşın sona ermesinin Rusya ile ilişkilerimizde normale dönüş olmayacağını kabul etmeliyiz. Geri dönüş yok. Daha tehlikeli bir dünyada, artık savunmayı isteğe bağlı olarak ele alamayız. Bu bir gereklilik" ifadelerini kullandı.