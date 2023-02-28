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Rusya'nın farklı bölgelerine İHA'larla saldırıları

Rusya'da başkent Moskova yakınları dahil farklı bölgelere Ukrayna'nın İHA'larla saldırılar düzenlediği bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Rusya'da başkent Moskova yakınları dahil farklı bölgelere Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece İHA'ları kullanarak Krasnodar bölgesi ve Adige Cumhuriyeti'nde sivil altyapıya yönelik saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait elektronik harp birliklerince saldırının bastırıldığı aktarılan açıklamada, "Her iki İHA da kontrolünü kaybetti ve uçuş rotasından saptı. Bir İHA tarlaya düştü, rotasından sapan diğer İHA da saldırıya yöneldiği sivil altyapıya zarar veremedi" bilgisi paylaşıldı.

MOSKOVA YAKINLARINDA DA BİR İHA DÜŞTÜ

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kolomna şehri civarında bir İHA'nın düştüğünü belirterek, "Bu, Gubastovo köyü yakınlarında oldu. Hedef, muhtemelen sivil bir altyapıydı, o hasar görmedi. Herhangi bir zayiat ve yıkım yok" ifadesini kullandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) ve diğer yetkili organların durumla ilgilendiğini belirten Vorobyev, şehrin sakinlerinin güvenliğini etkileyen bir durum olmadığını kaydetti.

Belgorod Belediye Başkanı Valentin Demidov da gece bir İHA’nın şehirde bir apartmana çarptığını ve bina sakinlerinin güvenli yere alındığını bildirdi.

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