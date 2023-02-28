Elbistan’da protestoculara tepki gösteren Bahçeli: Sessizlik olacak, indirin şunları

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte deprem bölgelerini ziyaret eden Bahçeli, Elbistan'da AFAD'ın kurduğu konteyner kentte inceleme yaptı.

Twitter'da dolaşıma giren videoya göre konteynerin önündeki depremzedelerle görüşen Bahçeli, 'Elbistan il olsun' sloganı atılınca sinirlendi.

MHP lideri, "Acımızın olduğu böyle bir günde, böyle sloganlarla sayın cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Dağılın gitsin, indirin şunları" diye bağırarak ortamı terk etti.

“BİZ CUMHURBAŞKANIMIZA 209'DA YAPACAĞIMIZI YAPTIK”

Olayın yine sosyal medyada yayılan başka videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Partili Mahir Ünal da Bahçeli'nin hemen arkasında görülüyor. Bahçeli'nin azarlamasının hemen ardından bir depremzede "Sayın Devlet Bey, biz 2009'da Cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı. Memleket bitti. Halk göçüyor, göçüyor. Biz onun için çabalıyoruz, yoksa memleketimizi seviyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Bahçeli ortam terk ettikten sonra Soylu ile Ünal, depremzedeleri sakinleştirmeye çalıştı.

Ünal, "Yapmayın. Ya bakın ben sizin milletvekilinizim. Lütfen, Elbistan'a bunu yapmayın" dedi.