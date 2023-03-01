Politika

BM Genel Sekreteri Gutteres’ten 6 yıl sonra Irak’a ilk ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, 6 yıl sonra ilk kez ziyaret ettiği Irak'ta, "Iraklıların siyasi ve güvenlik açıdan tüm zorlukların üstesinden geleceğini" söyledi.
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Antonio Gutteres ve Fuad Hüseyin
Antonio Gutteres ve Fuad Hüseyin
Irak Antonio Guterres Irak ziyaret

HABER MERKEZİ

BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Gutteres ile Hüseyin, görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek kısa birer açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Gutteres, "Irak'ı ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Iraklıların siyasi ve güvenlik açıdan tüm zorlukları aşacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Gutteres ayrıca yurt dışında bulunan Iraklıların ülkeye dönüşünü sağlamak için Irak hükümetinin harcadığı çabaları takdir ettiklerini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de BM Genel Sekreteri Gutteres'n Irak'ı ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "BM ile ilişkilerimiz güçlüdür. BM Genel Sekreteri ile iç meselelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirme imkanımız olacak" dedi.

BM Genel Sekreteri Gutteres'in Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve diğer hükümet yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Bağdat temaslarının Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunacağı belirtildi.

Erbil’de üst düzey görüşmelerde bulunacağı bildirilen Guterres’in ziyaretinde, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin durumu ile mülteci sorununun ana başlıklar olması bekleniyor.

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