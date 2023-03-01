Cemil Bayık: Salt askeri çözüm ne Türk devleti ne de PKK için mümkündür

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KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, Kürt Barış Enstitüsü'ne verdiği söyleşide, “Kürt sorunu bir bölgesel sorun değil, uluslararası bir sorundur demek daha doğru olacaktır” dedi.

“Kürt sorununun askeri çözümü yoktur. Salt askeri çözüm, ne Türk devleti için ne de PKK için mümkündür. 40 yıllık savaşta bu görülmüştür” diyen Bayık, şu ifadeleri kullandı:

“Kürt sorununun askeri çözümü yoktur. Salt askeri çözüm, ne Türk devleti için ne de PKK için mümkündür. 40 yıllık savaşta bu görülmüştür. Sorunun artık dönüp dolaşıp geldiği nokta, demokratik bir çözüm olmaktadır. Türkiye’deki tüm siyasi dinamikler bunu zorlamakta, bunu gerektirmektedir.”

Bayık, “Hangi koşullar altında müzakere edilmiş bir çözüme yönelik yeni bir çabayı desteklemeye istekli olursunuz?” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

“Hangi koşullar altında müzakere edilmiş bir çözüme yönelik yeni bir çabayı desteklemeye istekli olacağımızı, sormaktasınız. Çözüm için gerek Türkiye kamuoyunda (ki bu gelişmektedir) gerek Türk devletinde gerekse başta ABD olmak üzere uluslararası alanda gerçekten ciddi bir irade oluşursa Kürt tarafının buna hem istekli hem de hazır olduğunu rahatlıkla belirtebilirim. Çözüm için en çok yoğunlaşan, üst üste perspektif, öneri, görüş ve proje geliştiren Önder Apo’dur. Önder Apo’nun bir değerlendirmesinde “bana bir hafta fırsat tanısınlar, Kürt sorununu çözerim, çözmeye hazırım” dediğini herkes bilir. Önder Apo’nun şimdi her zamankinden daha çok buna istekli, güçlü bir perspektife, iradeye ve güce sahip olduğu tartışmasızdır. Sorun karşı taraftan yani Türk devletinden de böyle bir istek ve iradenin oluşmasıdır. Bir de çözüm için uluslararası bir irade oluşursa olumlu gelişmelerin olmaması içten bile değildir. İşte tam da bu noktada ABD ve uluslararası toplumun olumlu rol oynaması gerekmektedir. “