Başkan Barzani İngiliz hükümeti heyetiyle görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Asya ve Birleşmiş Milletler’den Sorumlu Devlet Bakanı Lord Ahmed başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ile Erbil Başkonsolosu Rosy Cave de hazır bulundu.

Lord Ahmed, Başkan Barzani’nin mücadelesine övgüde bulunarak, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta istikrarın sağlanmasındaki rolünün önemini vurguladı.

Bölgenin genel durumunun ele alındığı görüşmede, Irak’taki son gelişmeler ve Erbil-Bağdat ilişkileri de değerlendirildi.

Kürdistan Bölgesi’nin durumunun da konuşulduğu görüşmede, siyasiler arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu, Başkan Barzani, genel seçimlerin bu yıl yapılması gerektiğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi’nin İngiltere’yle olan ilişkileri de ele alındı, iki taraf, ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.