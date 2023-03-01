Politika

Başkan Barzani İngiliz hükümeti heyetiyle görüştü

Başkan Barzani, Devlet Bakanı Lord Ahmed başkanlığındaki İngiltere hükümeti heyetiyle görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Lord Ahmed Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Asya ve Birleşmiş Milletler’den Sorumlu Devlet Bakanı Lord Ahmed başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Görüşmede İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ile Erbil Başkonsolosu Rosy Cave de hazır bulundu.

Lord Ahmed, Başkan Barzani’nin mücadelesine övgüde bulunarak, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta istikrarın sağlanmasındaki rolünün önemini vurguladı.

Bölgenin genel durumunun ele alındığı görüşmede, Irak’taki son gelişmeler ve Erbil-Bağdat ilişkileri de değerlendirildi.

Kürdistan Bölgesi’nin durumunun da konuşulduğu görüşmede, siyasiler arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu, Başkan Barzani, genel seçimlerin bu yıl yapılması gerektiğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi’nin İngiltere’yle olan ilişkileri de ele alındı, iki taraf, ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv