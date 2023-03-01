Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etti

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Maraş merkezli depremlerle şu ifadeleri kullandı:

” Sadece yıkık durumdaki bina sayımız 31 binin, bağımsız bölüm sayımız 89 binin üzerindedir. Ülkemizdeki tüm arama kurtarma ekiplerini dünyadaki arama kurtarma ekiplerinin de çok önemli bir kısmını deprem bölgesinde topladık. Buna rağmen ancak 35 bin arama kurtarma görevlisine ulaşabildik. Bölgede görevlendirdiğimiz toplam kamu personelimizin sayısı 271 bin, iş makinesi sayısı 15 bin, uçak sayısı 78, helikopter sayısı 115, gemi sayısı 38’dir.”

“SİRK CAMBAZLARI”

Erdoğan açıklamasında “Bütün bu sirk cambazları, felaket tellalları acaba bölgeye bugüne kadar kaç defa gittiler. Şahsen şahsım ve Cumhur İttifakı olarak bölgeye 2 defa gittik” ifadelerini kullandı.

SEÇİM TARİHİ MESAJI

Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı yönünde mesaj veren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Sorulması gereken hesapları da adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcu. Yavru muhalefet yargıya bizim yön verdiğimizi söylüyor… Ya ayıptır. Türkiye’de Erdoğan’ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir, sen anlamazsın.

Sen önce kendini düzelt. Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah 14 Mayıs’ta gereğini yapacak. Asla bu tür kuru sıkı atanlara prim vermeyecektir. Oluşturulan her algıyı, rahatsız oluyorlar ama söylüyorum, not ediyoruz. Şimdi tek gündemimiz depremdir.”

“DEPREM BÖLGESİNDE HASARLI TÜM BİNALARIN GEÇMİŞE DÖNÜK BORÇLARINI SİLİYORUZ”

Depremzedelerin yaralarını sarmaya kararlı olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Deprem bölgesindeki yıkık, yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı tüm binaların 6 şubat tarihi itibarıyla geçmişe dönük tüm borçlarını siliyoruz. Depremin en yıkıcı etkilerinin görüldüğü Kahramanmaraş Hatay, Adıyaman, Malatya illerinin tamamıyla, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki elektrik ve doğalgaz faturalarının tanzim ve tahsilini 3 ay süreyle erteliyoruz. Bilhassa Adıyamanlı vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren sarmalık kıyılmış tütün üreten çiftçi kooperatiflerimizin satışındaki yüzde 55'lik ÖTV'yi yarıya indiriyoruz. Önümüzdeki günlerde ihtiyaca göre bu destekleri, tedbirleri, kaynakları daha da çoğaltarak depremzedelerimizin yaralarını sarmaya, bölgenin ihyasını kesintisiz sürdürmeye kararlıyız.”