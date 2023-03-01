Politika

Gözlemevi: Suriyeli silahlı gruplar insani yardımları çalıyor

SOHR, Suriyeli silahlı grupların, depremzedelere gönderilen insani yardımları çaldığını duyurdu.
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suriye SOHR Suriye

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) bilgi veren bir kaynak; Hamza Tümeni (Hamzat), Sultan Murad ve Süleyman Şah Grubu (Emşat) isimli silahlı grupların, başta Rojava olmak üzere depremden etkilenen bölgelere gönderilen yardımları çaldığını söyledi.

Afrin’in Şeran beldesinden bir Kürt vatandaşın, sivillere yönelik ihlallerde bulunulduğunu söylediği ve duruma acil şekilde müdahale edilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

SOHR’un açıklamasında, insan yardımların, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, siyasi bir konuya dönüştürülmemesi gerektiği vurgulandı.

Cuma günü de SOHR’dan yapılan açıklamada, 6 Şubat’ta meydana gelen sonrası bölgeye aktarılan yardımların ortadan kaybolduğu belirtilmişti.

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