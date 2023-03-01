Politika

Ukrayna: Rusya Karadeniz’de ek gemiler konuşlandırıyor

Ukrayna ordusu, Rusya’nın Karadeniz’de ek gemiler konuşlandırdığını bildirdi.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Güney Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Karadeniz’de ek gemiler konuşlandırdığı belirtildi.

Açıklamada “Karadeniz’deki Rus gemilerinin sayısı, beşi füze gemisi ve ikisi denizaltı olmak üzere 17’ye yükseldi” ifadelerine yer verildi.

ZELENSKIY: BAHMUT’TAKİ SAVAŞ ŞİDDETLENİYOR

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yayınladığı yeni görüntülü mesajda, ülkenin doğusundaki Bahmut şehrinin çevresindeki çatışmaların şiddetlendiğini söyledi.

Ukrayna ordusu yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin kuşatmaya çalıştığı, ülkenin doğusundaki Bahmut cephesindeki durumun ‘oldukça gergin’ olduğunu belirtti.

Zelenskiy pazartesi akşamı, Ukraynalı askerler açısından Bahmut çevresindeki durumun “giderek daha karmaşık hale geldiğini” belirtmişti.

Ukraynalı askerler ise, Birinci Dünya Savaşı’nı anımsatan sahnelerin yaşandığını dile getirmişti.

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