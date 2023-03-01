Politika

Kürdistan Anti Terör: TSK, YBŞ sorumlusunun aracını hedef aldı

Şengal’de, bir YBŞ güvenlik sorumlusunun aracının TSK tarafından hedef alındığı bildirildi.
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kürdistan Şengal YBŞ Kürdistan Anti Terör SİHA saldırısı

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), Şengal Direniş Birlikleri’nin (YBŞ) bir güvenlik sorumlusu ile korumasının bulunduğu aracı bombaladığı bildirildi.

Saat 12.00 sıralarında Şengal ilçe merkezinde düzenlenen bombardıman sonucu ismi öğrenilemeyen YBŞ sorumlusu ile koruması hayatını kaybetti.

27 Şubat’ta ta YBŞ’lilere yönelik bir SİHA saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda iki YBŞ’li yaşamını yitirmişti.

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