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Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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kürdistan Mardin Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Cemil Gerdanoğlu (47) yönetimindeki tır, Artuklu ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Alakuş Üçyol Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Hasan Apaki (66) ve Hatice Apaki (62) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan tır sürücüsü Gerdanoğlu ve Mehtap Apaki (32) 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (Kaynak: AA)

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