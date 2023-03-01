Politika

Son seçim anketi: Deprem partilerin oy oranlarını nasıl etkiledi?

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi, son seçim anketini yayınladı.
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türkiye Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi seçim anket

HABER MERKEZİ

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) tarafından 18-20 Şubat tarihlerinde 2023 Milletvekilliği Seçim Anketi gerçekleştirildi. 

Ankete göre partilerin oy oranları şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 37,5

CHP: Yüzde 24,5

İYİ Parti: Yüzde 11,6

HDP: Yüzde 11,1

MHP: Yüzde 6,6

Diğer: Yüzde 8,7

Araştırma sonuçlarına göre parti bazlı milletvekili dağılımları şöyle oldu: 

AK Parti: 277 milletvekili 

CHP: 166 milletvekili

HDP: 71 milletvekili

İYİ Parti: 63 milletvekili

MHP: 23 milletvekili

İttifak bazlı milletvekili dağılımlarında ise sonuç şöyle oldu: 

Cumhur İttifakı: 300 milletvekili

Millet İttifakı: 229 milletvekili 

HDP: 71 milletvekili

 

 

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