Son seçim anketi: Deprem partilerin oy oranlarını nasıl etkiledi?
HABER MERKEZİ
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) tarafından 18-20 Şubat tarihlerinde 2023 Milletvekilliği Seçim Anketi gerçekleştirildi.
Ankete göre partilerin oy oranları şöyle oldu:
AK Parti: Yüzde 37,5
CHP: Yüzde 24,5
İYİ Parti: Yüzde 11,6
HDP: Yüzde 11,1
MHP: Yüzde 6,6
Diğer: Yüzde 8,7
Araştırma sonuçlarına göre parti bazlı milletvekili dağılımları şöyle oldu:
AK Parti: 277 milletvekili
CHP: 166 milletvekili
HDP: 71 milletvekili
İYİ Parti: 63 milletvekili
MHP: 23 milletvekili
İttifak bazlı milletvekili dağılımlarında ise sonuç şöyle oldu:
Cumhur İttifakı: 300 milletvekili
Millet İttifakı: 229 milletvekili
HDP: 71 milletvekili