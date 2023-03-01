Politika

Başbakan Mesrur Barzani ve Rusya Büyükelçisi ikili ilişkileri görüştü

Başbakan Mesrur Barzani ile Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi Elbrus Kutrashev, ikili ilişkileri ve Irak’taki son gelişmeleri ele aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Elbrus Kutrashev ve Mesrur Barzani
Elbrus Kutrashev ve Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Elbrus Kutrashev görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi Elbrus Kutrashev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede ikili ilişkiler, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların da değerlendirildiği görüşmede taraflar, sorunların anayasa temelinde çözülmesi ve Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, hukukun üstünlüğü ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının öneminin altı çizildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv