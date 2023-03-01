Başbakan Mesrur Barzani ve Rusya Büyükelçisi ikili ilişkileri görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi Elbrus Kutrashev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede ikili ilişkiler, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların da değerlendirildiği görüşmede taraflar, sorunların anayasa temelinde çözülmesi ve Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, hukukun üstünlüğü ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının öneminin altı çizildi.