Lord Ahmed’den Başbakan’a: Kürdistan Bölgesi’nin özel bir konumu var

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Asya ve Birleşmiş Milletler’den Sorumlu Devlet Bakanı Lord Ahmed başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ile Erbil Başkonsolosu Rosy Cave’in de hazır bulunduğu görüşmede Bakan Lord Ahmed, 2018’de yaptığı ilk ziyaretinden bu yana Kürdistan Bölgesi’nde gözle görülür bir gelişme olduğunu belirterek, “Kürdistan Bölgesi’nin bölge açısından önemli ve özel bir konumu var” dedi.

Lord Ahmed ayrıca, ülkesinin, Kürdistan Bölgesi’yle olan ilişkilerini geliştirmek istediğini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani ise 9’uncu hükümet kabinesinin yaptığı reformlar ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yerli ürünlerin ihracatı ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesiyle ilgili adımlar hakkında bilgi verdi.

Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki sorunların çözümünün de ele alındığı görüşmede iki taraf da sorunların anayasal temelde, ayrım gözetilmeksizin tüm vatandaşların çıkarı doğrultusunda çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan ayrıca, bütçe yasa tasarısıyla ilgili Bağdat’la yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, Kürdistan Bölgesi’nin ilk kez bütçe yasa tasarısının hazırlanması çalışmalarına katıldığını ve Irak Parlamentosu’nun en kısa zamanda tasarıyı kabul ederek, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını anayasaya göre verilmesini umduğunu ifade etti.

Hukukun üstünlüğü, istikrarın sağlanması ve hükümetin hizmet sunmaya devam etmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede ayrıca Şengal Anlaşması’nın uygulanması, milisler ve yasa dışı güçlerin bölgeden çıkması, bölgenin durumunun normalleştirilerek göçmenlerin evlerine dönüşünün sağlanması konuları ele alındı.