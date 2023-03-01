Politika

Kiev yönetimi: Rusya'da panik ve çökme süreçleri büyüyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, “Rusya'da panik ve çökme süreçleri büyüyor, altyapı tesislerine tanımlanamayan uçan nesnelerce iç saldırılardaki artış bunun göstergesi” dedi.
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Ukrayna askerleri (Foto: AP)
Ukrayna askerleri (Foto: AP)
dünya Ukrayna Rusya İHA

HABER MERKEZİ

Twitter hesabından Rusya’daki insansız hava araçları (İHA) saldırılarına ilişkin paylaşımda bulunan Podolyak, “Ukrayna Rusya topraklarına saldırmıyor. Ukrayna tüm topraklarını işgalden kurtarmak amacıyla bir savunma savaşı yürütüyor. Bu bir aksiyom” ifadelerini kullandı.

Podolyak, “Rusya'da panik ve çökme süreçleri büyüyor, altyapı tesislerine tanımlanamayan uçan nesnelerce iç saldırılardaki artış bunun göstergesi” diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın İHA'ları kullanarak Krasnodar bölgesi ve Adige Cumhuriyeti'nde sivil altyapıya yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.

Moskova Bölgesi ve Belgorod'da aynı gün İHA'lar düşmüştü.

 

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