İran iki Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

Kenani, iki Alman diplomatın, Berlin yönetiminin İran'ın içişlerine yönelik “müdahaleci ve sorumsuz eylemleri” nedeniyle istenmeyen kişi ilan edildiğini, durumun Alman Büyükelçi'ye iletildiğini ifade etti.

"İran İslam Cumhuriyeti buna cevaben kararlı bir şekilde hareket edecektir" ifadelerini kullanan Kenani, diplomatların sınır dışı edildiğini aktardı.

Kenani, İran’ın önceliğinin “her zaman karşılıklı saygı içinde ilişkileri sürdürmek olduğunu, ancak bazı ülkelerin İran’ın temel ilkelerini ve ulusal egemenliğini göz ardı etmek istemesi durumunda alternatif seçeneklere başvurulmasının kaçınılmaz olduğunu” belirtti.

BERLİN-TAHRAN HATTINDAKİ GERİLİM

Öte yandan İran, ABD'de yaşayan Almanya-İran çifte vatandaşlığı bulunan muhalif Cemşid Şarmehd’i rejim karşıtı silahlı bir örgütün lideri olmak ve terör eylemleri düzenlemekle suçlayarak geçtiğimiz ay idam cezasına çaptırmıştı. Almanya da İran'ın Berlin Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırmış, 2 İranlı diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek ülkeyi terk etmelerini istemişti. Bunun üzerine Tahran yönetimi, Berlin’i "içişlerine karışmakla" suçlamıştı