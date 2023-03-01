Kürt futbolcu ‘en iyiler’ listesinde Ronaldo'yla yarışıyor

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Asya Futbol Federasyonu (AFC) Kürt futbolcu Aso Rustem’i Cristiano Ronaldo ile Batı Asya’da Şubat ayının en iyi futbolcuları arasında gösterdi.

Asya Futbol Federasyonu (AFC), Şubat ayının en iyi Batı Asya futbolcuları anketine yerleştirdiği futbolcuların isimlerini paylaştı.

Listede Suudi Arabistan’ın Al Nassr futbol takımında oynayan Cristiano Ronaldo ilk sırada yer alırken, 2’nci sırada Suudi Al Hilal futbol takımından Odion Ighalo, 3’üncü sırada ise Irak Eş-Şurta futbol takımında oynayan Kürt futbolcu Aso Rustem yer aldı.

Kış transfer döneminde Şurta takımına katılan Rustem, Irak Premier Ligi'nin 18. haftasında Naft Maysan'a karşı gösterdiği hat-trick de dahil olmak üzere son üç maçında dört gol attı.