Finlandiya parlamentosu NATO üyeliği tasarısını kabul etti

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Finlandiya parlamentosu, ülkenin Kuzey Atlantik Paktı (NATO) üyesi olmasına izin veren yasa tasarısını kabul etti.

Finlandiya haber ajansı YLE’nin aktardığına göre, parlamento, Finlandiya’nın NATO üyeliğini 184’e karşı 7 oyla onayladı.

Sol İttifak'ın 6 temsilcisi ve Güç Halka Aittir Partisi’nden Ano Turtiainen, NATO üyeliğine karşı oy kullandı.

Finlandiya'nın NATO üyeliği, Türkiye ve Macaristan’ın onaylaması durumunda gerçekleşecek. Şu anda 28 NATO ülkesi, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini kabul etti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşın ardından Rusya ile 1300 kilometrenin üzerinde sınırı bulunan Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusu kararı aldı.

NATO'ya katılmak için Mayıs 2022'de birlikte resmi başvuruda bulunan iki ülke, üyeliklerine “teröre destek” ve güvenlik gerekçeleriyle itiraz eden Türkiye hükümeti ile üçlü görüşmeler gerçekleştirdi.

Üç ülkenin Haziran ayında Madrid'deki NATO zirvesinde imzaladığı Üçlü Muhtıra kapsamında yapılan görüşmelerde İsveç ve Finlandiya verdikleri çeşitli taahhütlerle Ankara'nın çekincelerini gidermeye çalıştı.

Ancak Türkiye, Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakması üzerine üçlü görüşmeleri askıya aldı.

Bu eylemin ardından İsveç'in Türkiye'den NATO üyeliğine izin vermesini beklememesi gerektiğini söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya konusundaysa farklı bir tutum sergileyebileceğinin sinyalini verdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Finlandiya'nın kamu yayın organı YLE'ye yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya İsveç olmadan katılması seçeneğini değerlendirmesi gerektiğini söyledi. "Şu an bu konuda bir duruş belirlemek için çok erken olduğunu" belirten Haavisto, ortak başvurunun ilk tercih olduğunu kaydetti.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreçlerinin tamamlanabilmesi için 30 NATO ülkesinin onayı gerekiyor. Türkiye ve Macaristan henüz bu başvuruları onaylamış değil.