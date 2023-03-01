Başbakan, Abadi ile Erbil-Bağdat sorunlarının çözümünü görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak eski Başbakanı ve Nasr Koalisyonu lideri Haydar Abadi ile bir araya geldi.

Başkent Erbil’deki görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri arasındaki sorunların tüm Irak bileşenlerinin yararına olacak şekilde anayasal temelde çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin güçlü bir ekonomik altyapı oluşturmak amacıyla tüm alanlardaki reform çalışmaları da ele alındı.

Ayrıca görüşmede, Irak'taki ekonomik durumu iyileştirmek ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için fırsatlardan yararlanma durumu değerlendirildi.