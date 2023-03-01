Politika

Neçirvan Barzani ve Abadi, Erbil Bağdat müzakerelerini görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak eski Başbakanı ve Nasr Koalisyonu lideri Haydar Abadi ile bir araya geldi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Haydar Abadi Irak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde bulunan Irak eski Başbakanı Haydar Abadi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Irak’taki siyasi gelişmeler, Irak hükümetinin programı, Erbil-Bağdat müzakereleri, sorunların çözümü ve Irak’ın karşı karşıya olduğu zorluklar görüşüldü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Erbil ile Bağdat arasındaki müzakerelerin sürmesi ve sorunların anayasal temelde çözülmesi için uygun zeminin oluşturulmasının önemine vurgu yapıldığı bildirildi.

Barış ve istikrarı korumak ve vatandaşlara hizmet sağlamak için Irak güçleri arasında işbirliği duyulduğunun kaydedildiği görüşmede, bölgedeki durum ve Irak ile komşu ülkeler arasındaki ilişkiler de değerlendirildi.

 

 

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