Maraş’ta 4,3 ve 4,2 şiddetinde iki deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş’ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD verilerine göre saat 19.38'deki depremin derinliği 7,8 km olarak ölçüldü.

6 Şubat’ta Maraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonucu 11 ilde 45 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Bu arada Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre Maraş’ın Pazarcık ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 3 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.