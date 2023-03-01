İngiltere’den Şengal Anlaşması’nın uygulanması vurgusu

ERBİL (K24)

İngiltere’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Asya ve Birleşmiş Milletler’den Sorumlu Devlet Bakanı Lord Ahmed, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasına vurgu yaptı.

Başkent Erbil’de Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed ile bir araya gelen Lord Ahmed, güvenlik konularını görüştü.

Bölgedeki güvenlik durumu ve DAİŞ'in faaliyetlerinin ele alındığı görüşmede, İçişleri Bakanı, İngiltere'den terörizm ve DAİŞ tehdidiyle mücadele çabalarında Kürdistan Bölgesi'ni desteklemeye devam etmesini istedi.

İngiliz bakan ise, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne desteğini yineleyerek, ülkesinin güçlü ve istikrarlı bir Kürdistan Bölgesi’ni desteklediğini söyledi.

Şengal Anlaşması’yla ilgili olarak da her iki taraf anlaşmanın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.