Guterres: Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

BAĞDAT (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak’ın başkenti Bağdat’ta temaslarda bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Bağdat’ta basın toplantısı düzenleyen Guterres, Kürdistan Bölgesi’nde parlamento seçimleri ve Irak genelinde il meclisi seçimlerinin yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Guterres şu ifadeleri kullandı:

“Erbil’i ziyaret edeceğim. Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ni özellikle 2023 federal bütçe tasarısı üzerinde, örgütlü, kurumsal ve uzlaşmaya dayalı diyalog üzerinde çalışmaya teşvik edeceğim. Petrol ve gaz yasası ve genel seçim süreci istikrar ve ilerlemenin garantisidir.”

Şengal Anlaşması’nın tam olarak uygulanması gerektiğini vurgulayan Guterres, Ezidilere Şengal’de iyi bir yönetim kurma borçlarının olduğunu ifade etti.