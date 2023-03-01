Şırnak’ta tırtıl istilası

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Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ilçede inceleme başlatıldı.

Yapılan arazi çalışmasında Cizre ve İdil ilçelerinin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlandı.

Saha taramasında popülasyonun yüzde 95'inin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde, yüzde 5'inin ise ekili tarım alanlarının civarındaki arazilerde olduğu görüldü.

İdil ilçesi Ortaköy Muhtarı Şehmus Şığva, tırtılların günlük yaşamı olumsuz etkilediğini kaydederek, yetkililerin buna bir çare bulması gerektiğini vurguladı.

Şığva, “Bu tırtıllar hem ekinlerimizi hem malımıza zarar veriyorlar. Evimize kadar giriyorlar. Çocuklarımız korkuyorlar” dedi.

Yaklaşık bir haftadır tırtılların köylerini istila ettiğini dile getiren Sığvan, şunları ifade etti:

“Ekilmiş tarlalara kendi imkanlarımız ile ilaç attık ama belirli bir aradan sonra tekrar tırtıllar meradan geldi. Biz başa çıkamıyoruz. Tarım il müdürlüğünden yetkililer geldi, numune aldılar. Hızlı bir şekilde bir çözüm bekliyoruz. Meralardakiler köylere kadar inip bahçelere, evlere kadar giriyorlar. Tarım alanlarımıza ciddi bir zarar vermiş durumdadır. Çocuklar okula gitmeye korkuyor. Tırtıllardan dolayı veliler çocukları okula götürüyor. Bu tırtıllarda bir hastalık var mı, zararları nedir bilmiyoruz.”

Öte yandan Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şırnak'a bağlı Cizre ve İdil ilçelerinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlanıldı. Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde popülasyon artışının iklim koşullarına bağlı olduğu ve üreticilerin arazilerini kontrol ederek popülasyonun yüksek olması durumunda ilaçlama yapmalarının yararlı olacak" denildi. (Kaynak: İHA)