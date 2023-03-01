Başbakan: Çalışma Yasası, işçilerin korunmasında önemli rol oynayacak

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Parlamentosu tarafından kabul edilen Çalışma Yasası’nın işçilerin haklarının korunmasında önemli rol oynayacağını söyledi.

Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin Çalışma Yasası'nın Kürdistan Parlamentosu tarafından kabulü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Bugün Kürdistan Bölgesi Çalışma Yasası Tasarısını oybirliğiyle onaylayan Kürdistan Parlamentosu'nu tebrik ediyorum” diyen Başbakan, “Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nı ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin diğer tüm ilgili taraflarını da bu önemli yasa tasarısını hazırlayıp Kürdistan Parlamentosu'na sundukları için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan, “Bu yasa genel olarak işçilerin, özel olarak da kadın işçilerin haklarının korunması, her türlü zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılması, işçilere yönelik her türlü baskının sonlandırılması ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynayacağı için Kürdistan emekçilerini kutluyorum” dedi.

İşçilerin haklarının korunmasının, kabinesinin öncelikleri arasında olduğunu kaydeden Başbakan, “Bu kanun aynı zamanda işçilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm haklarını ve işçilerin yasal haklarını da düzenlemektedir. Kanun aynı zamanda işverenlerin uygun işçi bulmasına, çalışma koşullarını ve işçi-işveren ilişkilerini sağlıklı ve adil bir şekilde düzenlemesine yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakan mesajını şu ifadeyle tamamladı:

“Bu vesileyle, işçilerin haklarını korumaya ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmaya devam etme taahhüdümüzü yineliyoruz”