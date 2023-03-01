Politika

Ukrayna: Rus ordusu Bahmut yönünde ilerliyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Bahmut yönünde ilerlemeye devam ettiğini ve Bahmut şehrine saldırıları sürdürdüğünü duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın, Kupyansk, Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Şahtersk yönlerinde saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Rus birliklerinin Kharkiv bölgesine 3 füze saldırısı düzenlediği kaydedilen açıklamada, siviller arasında yaralananlar olduğu bildirildi.

Açıklamada, Rus ordusunun ayrıca 2’si Şahed-136 İHA olmak üzere 16 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Ukrayna genelinde füze saldırıları tehdidi sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, Rus güçlerinin son bir günde Çernigiv, Sumı ve Kharkiv bölgelerindeki yerleşim bölgelerini hedef aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Rusya’nın Belgorod bölgesinin sınır ilçelerinde tanksavar bariyerleri kurduğu bilgisine de yer verildi.

Kupyansk ve Liman istikametlerinde Rusların saldırı operasyonları yürüttüğü ancak başarısız olduğu ileri sürülen açıklamada, “Rusya, Bahmut yönünde ilerlemeye devam ediyor, Bahmut şehrine saldırıları sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı.

Rus birliklerinin Donetsk bölgesindeki farklı yerlerde başarısız saldırı operasyonları yürüttüğü öne sürülen açıklamada, Rus güçlerin Zaporijya ve Kherson yönlerinde savunma pozisyonunda kalmaya devam ettiği aktarıldı.

 

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