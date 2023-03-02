İran ve Rojhilat’ta onlarca kız öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

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Ülke genelinde 26 okuldan onlarca kız, zehirli gazla düzenlendiği düşünülen saldırıların ardından hastanelere kaldırıldı.

Kasım’dan bu yana zehirlenen kız öğrencilerin sayısı bini aştı.

Zehirlenme belirtileri arasında solunum sorunları, baş dönmesi, baş ağrısı ve yorgunluk bulunuyor.

Pek çok İranlı bu saldırıların kız okullarının kapatılması için yapıldığını düşünüyor. Hükümet ise saldırıların önceden planlanmış olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından zehirlenme vakalarının arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmakla görevlendirilen İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Fars haber ajansının, saldırıların arkasındaki üç kişinin tutuklandığı yönündeki haberini yalanladı.

Vahidi dış güçlerin ve parayla tutulmuş kişilerin psikolojik savaş yürütüp insanları paniğe sevk etmek için durumdan istifade ettiklerini söyledi.

Bazı öğrenciler ve veliler, kızların hükümet karşıtı protestolara katılmaları nedeniyle cezalandırılmış olabileceğini düşünüyor.

BBC Farsça’nın doğruladığı son videolarda Tahran, Erdebil ve Kirmaşan kentlerindeki okullara ambulansların gittiği ve öğrencilerin hastanelerde tedavi gördüğü yer alıyor. Videolardan birinde, hastanede yatan kızlara oksijen verildiği görülüyor.

Bir diğer videoda ise kızlar okulun önündeki kaldırımda oturuyor. O sırada okulun kapısına koşarken “Çocuğum nerede?” diye bağıran bir kadına, bir adamın “Öğrenciler gazla zehirlediler” yanıtı verdiği duyuluyor.

Pazar gününe kadar en az 830 kızın zehirlendiği ortaya çıkarken, bir milletvekili ise sadece Kum ve Burucerd kentlerinde Salı gününe kadar 1.200 kızın zehirlendiğini söylemişti.

Zehirlenenler, belirtiler başlamadan önce mandalina ve çürümüş balık kokusuna benzer kokular aldıklarını aktarıyor.

Salı günü Fars ajansına konuşan Meclis Eğitim Komitesi Başkanı Alirıza Monadi-Sefidan, yürütülen araştırma sonucunda zehirli gazda nitrojen içeriği tespit edildiğini söyledi.

Fakat İçişleri Bakanı Vahidi Çarşamba günkü açıklamasında bunu yalanladı ve henüz tespit edebildikleri bir kimyasal olmadığını söyledi.