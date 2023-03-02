Deprem bölgesinden göç edenlerin sayısı 2 milyonu aştı

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Depremin ardından yaklaşık 13.5 milyon nüfusa sahip bölgeden diğer illere göç eden afetzedelerin sayısı, 2 milyonu geçti.

Depremin ardından Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’dan tahliye çalışmaları başlatıldı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, tahliye edilenler ile kendi imkanlarıyla gittikleri illerde valilik ve kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıranların kişi sayısı, 1 milyon 971 bin 589 kişi oldu.

Kayıt yaptırmayanlar ile bu sayının 2 milyonu aştığı değerlendirmesi yapılıyor.

İki büyük depremin ardından bazıları ölümlere ve hasarlı binaların çökmesine neden olan 11 bin 20 artçı deprem meydana geldi.

AFAD, 6 Şubat’ta ilk depremin ardından can kaybını 76 olarak açıklamıştı. Aynı gün meydana gelen ikinci depremin ardından akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise can kaybı bin 651 olarak belirtilmişti. Depremdeki büyük can kaybı, 1 Mart itibarıyla 45 bin 89 olarak tespit edildi.

Deprem bölgesinde, 358 bin 37 çadırın kurulumu ile 11 ildeki 332 noktada çadır kent oluşturuldu. 10 il ve 162 noktada konteyner kent kurulumu çalışmaları ise sürüyor.

8 bin 476 konteynerin kurulumu tamamlanırken, 100 binin üzerinde konteynerin kurulması planlanıyor.

Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, öğrenci yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı ise 1 milyon 915 bin 687 olarak açıklandı.

Bölgeye 28 ülke, 30 sahra hastanesi kurdu. Pazartesi günü itibarıyla 130 bin 785 çadır, 1168 yaşam konteyneri ve 1676 mobil hijyen ünitesi getirildi.

Ayni yardımlar kapsamında 1 milyon 602 bin 270 battaniye, 226 bin 451 uyku tulumu, 83 bin 844 yatak, 29 bin 266 jeneratör, 6 bin 312 ton giyecek, 3 bin 476 ton hijyenik tıbbi malzeme ve 5 bin 981 ton gıda da Türkiye’ye ulaştı.

Katar’dan yola çıkan 10 binin üzerindeki konteyner deniz yoluyla geliyor.