Anket: Cumhur ve Millet İttifakı arasındaki fark %14,1

HABER MERKEZİ

ORC 22-27 Şubat arası, 45 ilde 4720 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiği son seçim anketi sonucunu açıkladı.

ORC’nin anketine göre partilerin oy oranı şöyle:

AK Parti 29.1

CHP 23.5

İYİ Parti 19.5

HDP 8.1

MHP 5.4

Gelecek Partisi 2.5

DEVA 2.3

Zafer Partisi 2

Türkiye Değişim Partisi 1.8

Büyük Birlik Partisi 1.5

Memleket Partisi 1.3

Diğer Partiler yüzde 2.

Sözcü gazetesine konuşan Mehmet Pösteki, AK Parti’nin oy oranının yüzde 30’un altına düştüğünü belirterek, “Geçen ay bu düşüş 12 puana inmişti ama depremle birlikte bu tekrar arttı. Bir önceki ay verimiz 30,2 olarak bulunmuş ve açıklanmış, bu ay 29.1. Daha sıcak bir konu olmasına rağmen bunu söylüyorum. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark yüzde 14,1 oldu” ifadelerini kullandı.

Pösteki, “Şöyle ifade edeyim; son aylarda AK Parti'nin bir çıkışı söz konusuydu, bu çıkışta bir ay 0.3, bir ay 0.5 şeklinde kademeli olarak bir artış vardı” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık birkaç ay öncesine göre de 2-3 puanlık bir artış söz konusuydu. Elbette 2018'e göre kayıp çok fazla ama 2-3 ay öncesine göre biraz artış vardı. Depremle birlikte, henüz daha sıcak olmasına rağmen Türkiye genelinde yaptığımız -örneklemimiz deprem bölgesinde birçok ili de kapsıyor- araştırmada AK Parti'nin oylarında bir önceki aya göre 1.1 puan düşüş olduğunu saptadık. Totalde de 2018'e göre şu an AK Parti'nin oylarında 13.5 puanlık bir düşüş söz konusu. Geçen ay bu düşüş 12 puana inmişti ama depremle birlikte bu tekrar arttı. Bir önceki ay verimiz 30.2 olarak bulunmuş ve açıklanmış, bu ay 29.1. Daha sıcak bir konu olmasına rağmen bunu söylüyorum.