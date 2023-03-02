Altılı Masa cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

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Seçim için resmi süreç henüz başlamasa da Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı sandık tarihi olarak açıklamasının ardından Altılı Masa'nın aday belirleme çalışmaları hızlandı.

Altılı Masa’yı oluşturan partilerin liderleri cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda bugün bir araya geliyor.

Toplantı öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener bir görüşme yaptı. Bu görüşmeye dair basında çıkan 'pazarlık yapıldı' haberlerinin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yazılanları yalanladı.

Sözcü Zorlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve 'pazarlık' iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına, ilan edilen ilkeler çerçevesinde, kararlı şekilde hazırlanmaktadır" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün mecliste yaptığı grup toplantısında "Bazen apoletlerden vazgeçmek gerekir" açıklaması yaptı. Akşener'in 'Kazanacak aday' söylemi ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli olduğu belirtiliyor.

Toplantı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlardan birinin aday olmasının mutabakatı güçlendireceğini ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU: ADAY DEĞİL TARİH AÇIKLANIR

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise adayın belirleneceği bugün yapılan toplantı öncesinde bir grup gazeteci ile bir araya geldi.

CHP lideri, toplantıda adayın belirleneceğini ancak bu ismin hemen duyurulmayacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Nasıl ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik. Anayasa metni ile ilgili olarak da benzer bir yol izledik. Burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz" dedi.

Altılı Masa'nın olası cumhurbaşkanları arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıkıyor. Millet İttifak'ına dahil 4 parti liderinin de Kılıçdaroğlu'na destek verdiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu dışında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adaylık için ismi geçen siyasiler arasında bulunuyor.