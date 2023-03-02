Politika

Neçirvan Barzani ve Koalisyon komutanı: DAİŞ halen gerçek bir tehdit

Neçirvan Barzani ve General Matthew W. McFarlane, DAİŞ’in bölge açısından halen tehdit oluşturduğunu vurguladı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Matthew McFarlane

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Uluslararası Koalisyon’un Irak ve Suriye’deki güçleri komutanı General Matthew W. McFarlane bir araya geldi.

Üst düzey Peşmerge Bakanlığı yetkililerinin de hazır bulunduğu görüşmede, Peşmerge’nin birleştirilmesi ve reform süreci ele alındı, terörle mücadeledeki son gelişmeler ile Peşmerge ve Irak ordusu arasındaki koordinasyon değerlendirildi.

Görüşmede Neçirvan Barzani ile Matthew W. McFarlane, DAİŞ’in Irak ve Suriye’de halen gerçek bir tehlike olduğunu, bölgenin huzur ve istikrarı açısından tehdit oluşturduğunu belirtti.

ABD ve Koalisyon’un Peşmerge ile Irak ordusuna verdiği destekten dolayı teşekkür eden Neçirvan Barzani, sorun ve engellere rağmen Peşmerge Bakanlığı’nın reform sürecini devam ettirdiği vurguladı.

DAİŞ’in tümden ortadan kaldırılması için Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge ve Irak ordusuna desteğini sürdürmesinin önemine vurgu yapıldı.

Erbil-Bağdat ilişkileri, Rojava’daki Hol Kampı’nın durumu ve bölgedeki son gelişmeler de görüşmede ele alındı.

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