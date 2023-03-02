Politika

BM Genel Sekreteri Guterres Erbil’de

Guterres, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandı.
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kürdistan BM Antonio Guterres Neçirvan Barzani Ninova Erbil

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ninova’dan başkent Erbil’e geldi.

Guterres, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandı.

BM Genel Sekreteri’nin Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Guterres dün Bağdat’ta yaptığı basın toplantısında Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle görüşmek için sabırsızlandığını söylemişti.

BM Genel Sekreteri, sabah saatlerinde Bağdat’tan Ninova’ya hareket etmiş ve göçzedelerin kamplarını ziyaret etmişti.

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