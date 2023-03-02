Ekonomi

Başbakan: Umarım herkes kendi aracına sahip olur

Başkent Erbil’de 8. Auto Show Fuarı’nın açılışına katılan Başbakan Mesrur Barzani, "Umarım herkes kendi aracına sahip olur" dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani otomobil fuar

ERBİL (K24)

Lüks otomobillerin yanı sıra klasik otomobiller, motosiklet, bisiklet, oto yedek parça ve aksesuarlarının tanıtıldığı otomobil fuarı Auto Show, başkent Erbil’de 8. kez kapılarını açtı.

Başbakan Mesrur Barzani açılışını gerçekleştirdiği fuarda, marka yetkililerinden bilgi aldı, fuarda yer alan otomobilleri inceledi.

Fuarda bir konuşma yapan Başbakan, “Erbil'deki Uluslararası Otomobil Fuarı'nı ziyaret etmekten çok mutluyum.  Fuar gerçekten çok iyi organize edilmiş,  düzenleyenleri tebrik ediyorum” dedi. 

Fuarda çok güzel arabaların sergilendiğini belirten Başbakan, “Kürdistan Bölgesi'nde bu tür arabaların satın alınmasına yönelik çok fazla talep olduğunu duyduğuma sevindim” ifadelerini kullandı. 

Başbakan Mesrur Barzani, "Umarım herkes kendi arabasına sahip olur ve hayallerine kavuşur" şeklinde konuştu.

10 dünya markasına ait araçların sergilendiği fuara 13 ülkeden 75 firma katılıyor.

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