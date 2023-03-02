Deyr ez-Zor'da patlama: 5 ölü, 40'tan fazla yaralı

HABER MERKEZİ

Suriye rejimi resmi ajansı SANA’nın haberine göre, Deyr ez-Zor’un Kabacib bölgesinde mantar toplamak için kırsal alana çıkan bir grup sivili taşıyan kamyonun daha önce yola döşenen mayının üzerinden geçmesiyle patlama yaşandı.

Terör örgütü DAİŞ’e tarafından tuzaklandığı belirtilen mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi de yaralandı.

Yaralıların Deyr ez-Zor’daki El-Esed Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz pazartesi günü Hama'nın doğusundaki Selamiye kenti yakınlarında DAİŞ'e ait iki mayının patlaması sonucu 10 kişi ölmüş, 12 kişi de yaralanmıştı.