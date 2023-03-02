Politika

Deyr ez-Zor'da patlama: 5 ölü, 40'tan fazla yaralı

Deyr ez-Zor kırsalının güneybatısındaki Kabacib bölgesinde DAİŞ mensuplarının tuzakladığı bir mayının patlaması sonucu 5 sivil öldü, 40’tan fazla kişi yaralandı.
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suriye Deyr ez-Zor Suriye DAİŞ Patlama

HABER MERKEZİ

Suriye rejimi resmi ajansı SANA’nın haberine göre, Deyr ez-Zor’un Kabacib bölgesinde mantar toplamak için kırsal alana çıkan bir grup sivili taşıyan kamyonun daha önce yola döşenen mayının üzerinden geçmesiyle patlama yaşandı.

Terör örgütü DAİŞ’e tarafından tuzaklandığı belirtilen mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi de yaralandı.   

Yaralıların Deyr ez-Zor’daki El-Esed Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz pazartesi günü Hama'nın doğusundaki Selamiye kenti yakınlarında DAİŞ'e ait iki mayının patlaması sonucu 10 kişi ölmüş, 12 kişi de yaralanmıştı.

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