Başkan Barzani: Siyasi çelişkiler seçimlerin yapılmasına etki etmemeli

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Mesud Barzani, Rusya’nın Bağdat Büyükelçisi Elbrus Kutrashev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Rusya’nın Erbil Konsolosu Maksim Robin’nin de hazır bulunduğu görüşmede; evrensel ve bölgesel ölçekli siyasi gelişmeler ve değişen dengelerin yanı sıra, Irak’taki siyasi durum ve Bağdat hükümetinin sorunların çözümü için gösterdiği çabalar ele alındı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi durumun da değerlendirildiği görüşmede Başkan Barzani, hiçbir siyasi çelişkinin seçimlerin yapılmasına olumsuz şekilde etki etmemesi ve seçimlerin bu yıl yapılması gerektiğini vurguladı.

Radikal düşüncelerin ve terör tehdidinin de el alındığı görüşmede Başkan Barzani, Kürdistan halkının birlikte yaşam kültürü bu tür düşüncelere izin vermediğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Rusya, Kürdistan Bölgesi ve Irak ilişkileriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.