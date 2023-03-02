BM Genel Sekreteri: Kürdistan Bölgesi’nin kalbimde özel bir yeri var

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Antonio Guterres, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kürdistan Bölgesi’nin gelişmişlik ve kalkınmasına övgüde bulundu.

“Kürdistan Bölgesi’nin kalbimde özel bir yeri var, Kürt milletinin mücadelesi ve ödediği bedeller unutulamaz” diyen Guterres, “Kürdistan’ın hep güçlü ve birleşik kalmasını ve federal hükümetle sorunların çözülmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Mesrur Barzani ise BM’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne desteğinden dolayı Guterres’e teşekkür ederek, federal hükümetle sorunların BM ve uluslararası toplumun gözetiminde çözülmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi Hükümeti2nin reform programı, Şengal Anlaşması’nın uygulanması, silahlı grupların bölgeden çekilmesi, göçzedelerin evlerine geri dönmesi ve Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve istikrarının korunması gibi konular ele alındı.