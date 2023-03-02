BM Genel Sekreteri Guterres: Kürdistan Bölgesi'ne geldiğim için mutluyum

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında "Kürdistan Bölgesi'ne geldiğim için mutluyum" dedi.

Erbil ile Bağdat’ın bütçe, petrol ve gaz konularında anlaşmaya varmaları gerektiğini ifade eden Guterres, Şengal Anlaşması’nın uygulanması gerektiğini vurguladı.

Guterres, “Irak’tayım ve bu ülkede gelişmeler umut kaynağı” ifadelerini kullandı.

Guterres, Birleşmiş Milletler'in Kürdistan Bölgesi'ni aydınlık bir gelecek için desteklediğini belirtti.

Bu yıl Kürdistan Bölgesi’nde yapılması planlanan seçimlere ilişkin konuşan BM Genel Sekreteri, siyasi partilerin seçimlere teşvik ettiklerini işaret ederek, parlak bir geleceğe ulaşmak için bugünden adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Guterres, "Kürdistan Bölgesi Başkanı, Başbakanı, Başbakan Yardımcısı ve Kürdistan Parlamentosu Başkanı ile görüştüğüm için mutluyum" dedi.

Basın açıklamasında K24 muhabirinin Kürdistani bölgelere ilişkin sorduğu soru üzerine, "Irak yetkililerle Kürdistani bölgelerin güvenlik sorununu görüştük" yanıtını veren Guterres, “Ayrıca Iraklı yetkililerle Erbil ile Bağdat arasındaki petrol ve gaz yasası ile bütçe konusunda varılan mutabakatı ve Federal Mahkeme'nin kararlarının tüm Irak halkının çıkarına olması gerektiğini vurguladık” şeklinde konuştu.

Kürdistan Bölgesi’yle olan tarihi ilişkilerine değinen Guterres, "Kürtlerin başına gelen felaketler sonucunda Sayın Celal Talabani ve Sayın Mesud Barzani ile dost olduk" dedi.

Guterres ayrıca, uluslararası toplumun Kürdistan Bölgesi ve Irak’a yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Terör örgütü DAİŞ mensuplarının ailelerinin kaldığı Rojava’nın Haseke kentinde bulunan Hol Kampı’na ilişkin de açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri, kampın patlamak üzere olan bir bomba olduğu uyarısında bulundu.